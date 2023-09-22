В Красноярске до конца года отремонтируют 50 километров дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

50 километров дорог отремонтируют в Красноярске в этом году. Об этом рассказали в мэрии. Там отметили, что работы лично проверил глава города Владислав Логинов.

Отметим, ранее на ремонт дополнительно выделили 511 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор Михаил Котюков. Сейчас работы уже завершены на 61 объекте, на еще 18 ремонт в финальной стадии.

Особое внимание в этом году к правобережью. Так, на 60 лет Октября, на участке от Матросова до Затонской, установили бортовые камни. Сейчас идет обустройство тротуаров и автобусных карманов.

Работы идут и на улице Монтажников. Там рабочие также обустраивают тротуары, а в скором времени начнут укладывать асфальт.

В мэрии отметили, что работы должны закончиться до начала ноября. Такую задачу поставили перед всеми подрядными организациями.