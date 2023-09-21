В Красноярске продают земельный участок с заброшенным техникумом

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В Красноярске открыли аукцион по продаже участка, на котором расположены корпуса закрытого техникума космического машиностроения. Учреждение закрылось в конце 2007 года, а годом позже техникум вошел в состав СибГУ им. Решетнева и был реорганизован в Аэрокосмический колледж. Теперь за участок – четыре здания и зеленое пространство между ними – просят от 23,7 млн рублей.

Отметим, что территория находится по адресу Рейдовая, 69, рядом с остановкой «Биохимзавод». В окрестностях также находятся лакокрасочный завод и предприятие по производству подъемного оборудования.

Заявки на торги принимаются до 23 октября, сам аукцион назначен на 27 октября. В лот входит 1,1 га территории и четыре здания общей площадью 1,5 тысячи квадратов.