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НовостиОбщество21 сентября 2023 9:41

В Назарове появился пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха

Сейчас АПН подключают к электросетям
Вячеслав КУИМОВ
Фото: пресс-служба минэкологии края

Фото: пресс-служба минэкологии края

В Назарове появился автоматизированный пост наблюдения (АПН) за качеством атмосферного воздуха. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в Министерстве экологии Красноярского края.

Новый АПН разместили в районе дома на улице Арбузова, 120. Сейчас объект подключают к электросетям, пусконаладочную работу должны завершить до конца 2023 года. Пост оснастили современным оборудованием, которое может определять до 13 показателей в непрерывном режиме. Данные замеров можно будет увидеть на сайте краевого Центра мониторинга, а также в приложении для смартфонов.

- АПН входит в территориальную сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха и станет 16-м в крае, - добавили специалисты.