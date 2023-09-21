В Назарове появился пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха

Фото: пресс-служба минэкологии края

В Назарове появился автоматизированный пост наблюдения (АПН) за качеством атмосферного воздуха. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в Министерстве экологии Красноярского края.

Новый АПН разместили в районе дома на улице Арбузова, 120. Сейчас объект подключают к электросетям, пусконаладочную работу должны завершить до конца 2023 года. Пост оснастили современным оборудованием, которое может определять до 13 показателей в непрерывном режиме. Данные замеров можно будет увидеть на сайте краевого Центра мониторинга, а также в приложении для смартфонов.

- АПН входит в территориальную сеть наблюдения за качеством атмосферного воздуха и станет 16-м в крае, - добавили специалисты.