За отмену рейса Красноярск-Москва авиакомпания заплатит 20 тысяч рублей штрафа

За отмену рейса Красноярск-Москва авиакомпания выплатила штраф Фото: Мария ЛЕНЦ

Инцидент, о котором рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, произошел весной текущего года. На один из рейсов Красноярск – Москва было распродано всего 19 билетов, тогда как загруженность авиалайнера составляет 180 мест. Авиакомпания приняла решение отменить рейс. Получается, что пассажирам предложили сдать билеты или перенести полет. Но ведь у каждого были важные планы в столице, встречи. Пассажиры обратились за защитой своих прав.

В Роспотребнадзоре пояснили, в каких случаях перевозчик имеет право отменить или задержать рейс, указанный на билете. Для этого должны быть объективные причин: если этого требуют условия безопасности полетов или авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией.

Но нераскупленные билеты уважительными причинами не являются. Перевозчик не должен был расторгать договор воздушной перевозки в одностороннем порядке. И теперь он должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.