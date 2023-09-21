В Таймырском краеведческом музее откроют виртуальный концертный зал Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Таймырском краеведческом музее готовится главное событие этой осени – торжественное открытие виртуального концертного зала. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура», сообщается в телеграм-канале музея. Зал станет семнадцатым по счету на территории Красноярского края и при этом самым северным в России.

- У посетителей виртуального концертного зала появится возможность смотреть трансляции концертов ведущих филармоний страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска! Современный мультимедийный комплекс, качественные акустические системы с объемным звуком, камерный зал создадут у зрителей эффект присутствия и позволят посетителям, не покидая территории полуострова, оказаться на лучших концертных площадках России, услышать академическую музыку во всем ее великолепии, - рассказали сотрудники музея.

Зал рассчитан на 51 зрителя, трансляции раз в неделю. Будет и торжественное открытие – 29 сентября. Для первой трансляции выбрали фрагмент концерта №1 для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра.