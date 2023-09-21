Красноярцам рассказали о причинах и симптомах деменции Фото: Мария ЛЕНЦ

Прогрессирующее и необратимое заболевание. Так деменцию описывает заведующий отделением ранней медицинской реабилитации КМКБ №20 им. И. С. Берзона Сергей Кабыш. Интервью с ним публикуют Gornovosti.

Специалист рассказал, что наиболее распространенная форма деменции – это болезнь Альцгеймера. На нее приходится 60-70% от всех случаев. Самое страшное, что человек теряет почти все ранее полученные знания и в бытовом плане ему становится очень тяжело. Принято считать, что деменция – это болезнь пожилых людей, но Сергей Кабыш отмечает, развиться она может и в молодом возрасте.

Важно распознать деменцию на ранней стадии. Для этого даже есть простой тест. Попросите человека нарисовать циферблат часов, со стрелками и цифрами, попросите указать точное время. Если что-то получится неправильно, то возможно есть нарушения и стоит обратиться к специалисту.

Избавиться деменцию нельзя, можно только замедлить ее развитие. Факторы, которые благоприятно сказываются на прогрессе болезни – это курение, ожирение, сахарный диабет, депрессия, повышение давление и возраст. Если человеку старше 65 лет, то риск развития деменция увеличивается.

Признаки на разных стадиях могут отличаться. Часть из них выглядит так:

- Человек перестает узнавать своих родных;

- Человек с трудом ест и пьют;

- Человек проявляет агрессию.