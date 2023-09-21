В Красноярском крае объявлены победители регионального смотр-конкурса социальной эффективности компаний

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Ежегодный краевой смотр-конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» конкурс проводился по итогам работы в 2022 году. В различных номинациях были представлены муниципальные образования и промышленные предприятия региона.

Среди предприятий энергетики в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства» победителем стало АО «Богучанская ГЭС». Компания впервые заняла 1 место среди предприятий энергетики края в 2015 году, по итогам 2020 года получила третье место, а по итогам 2021 года – второе.

Трехсторонняя комиссия, в которую входят представители правительства, Федерации профсоюзов и Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края, высоко оценила усилия руководства и коллектива гидроэлектростанции по сохранению численности персонала и повышению квалификации сотрудников, а также проведение мероприятий по специальной оценке условий труда, спортивных соревнований и конкурсов профессионального мастерства.

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Цель смотр-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства», организованного ежегодно министерством экономики и регионального развития Красноярского края – определение организаций, достигших высокой социальной эффективности; обобщение и распространение опыта их работы; укрепление деловой активности объединений профсоюзов и работодателей по заключению и реализации трехсторонних и отраслевых соглашений, коллективных договоров; создание условий для взаимодействия работников и работодателей в разработке, заключении и выполнении коллективных договоров.

Участие в конкурсе создает и укрепляет положительный имидж организаций-участников как «образцовых» в организации и развитии социального партнерства, регулировании социально-трудовых отношений.