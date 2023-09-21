Подозреваемому в зверском убийстве девушки в Дивногорске продлили арест Фото: Мария ЛЕНЦ

Подозреваемому в зверском убийстве и изнасиловании 16-летней девушки Ивану Попенко продлили меру пресечения на два месяца. Он останется под стражей до 24 ноября этого года. Такое решение сегодня, 21 сентября, вынес Железнодорожный районный суд.

Напомним, что ранее дважды судимый за тяжкие преступления 34-летний Папенко в 2014 году вышел на свободу из колонии, где отбывал срок за убийство. Буквально через несколько дней совершил изнасилование в Дивногорске. В июле этого года вышел на свободу второй раз и, спустя несколько дней, снова отправился на черное дело.

16-летняя школьница 22 июля вечером собиралась встретиться с подругами, но до них не дошла – рецидивист напал на нее в лесной зоне, надругался и убил. Его вычислили по базе, в которой уже были его данные. Подозреваемый даже не скрывал, что сделал. И даже сам, цинично, попросил судью засадить его в СИЗО, пока он еще на кого-нибудь не напал.