В Канске неизвестные травят бездомных собак

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Канска находят на улицах города мертвых бездомных собак. По их мнению, животных могли отравить.

Утром 21 сентября в социальных сетях и канских тг-каналах появилась информация о травле собак.

- В Канске кто-то травит бездомных собак. Переулок Тарайский, Солнечный, район Драм Театра. Будьте осторожны! Следите за своими питомцами, - написал подписчик тг-канала «ЧП 124».

Пост сопровождался коротким роликом. На кадрах видны туши мертвых животных, которые лежат на земле.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается полиция. В МВД по Красноярскому краю сообщили, что в течение нескольких дней им поступило 7 обращений от местных жителей. Всего на территории города было найдено 20 трупов собак.

Стражи порядка уже проинформировали отдел ветеринарии и органы местного самоуправления. Ведется работа по установлению свидетелей и всех обстоятельств произошедшего.