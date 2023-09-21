Красноярская сеть по доставке суши снова отстаивает скандальное название Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская сеть по доставке суши продолжает отстаивать свое скандальное название. Суд по интеллектуальным правам принял от нее кассационную жалобу. Напомним, что речь идет о фирме «Ёбидоеби», владельцы которой упорно твердят: «никакой пошлости и намеков в этом нет, и вообще, в переводе с японского это «День недели – суббота». Поднимите руку, кто знает японский язык? А вот на русском это звучит, как набор ненормативной лексики. Вот и эксперты вынести такой вердикт.

В конце августа Третий арбитражный апелляционный суд поддержал решение краевого арбитражного суда. А суд по интеллектуальным правам принял протест. Заседание назначено на 3 октября.

Добавим, что требования по смене названия рассматривались в судах разных регионов страны. Весной в Барнауле суши-бар уже сменил вывеску. Во Владивостоке скандальный маркетинг привел к закрытию сети.

Что касается Красноярска… ничто не напоминает? Например, судьбу колоннады на улице Дубровинского. Или коробки-долгостроя под названием «Кантри»? Владелица судилась с городом почти пять лет, в результате незаконную постройку все равно снесли.