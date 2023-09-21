В Красноярске мастерица нарастила клиентке половину волос и сбежала Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска решила нарастить себе волосы. Имеет право, как и любая женщина. Только вот красота у нее получилась наполовину. Эту историю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Женщина почему-то не пошла в салон красоты (может, посчитала, что там дорого?). Нашла специалиста по наращиванию на портале бесплатных объявлений. Та приехала к клиентке на дом, однако в процессе у мастера почему-то не хватило материалов. Пообещав, что «завтра все доделаем», она прихватила свой инструмент и была такова. С концами. Клиентка позже пыталась к ней дозвониться – бесполезно. А ведь деньги за красоту она заплатила авансом. Поэтому обратилась в Роспотребнадзор.

Удалось выяснить, что объявление из интернета «мастерица» уже удалила. Поскольку она является физическим лицом, закон о защите прав потребителей в этом случае не работает. Пострадавшей придется подавать в суд. Но перед этим - найти гражданку, которая так подставила свою клиентку.