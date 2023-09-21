В Красноярске осудят владельца магазина напольных покрытий за обман покупателей

Фото: МВД по Красноярскому краю

43-летнего предпринимателя из Красноярска будут судить за мошенничества при продаже напольных покрытий. Он обманул 29 человек, а сумма причиненного ущерба составила более 4 миллионов рублей. Об этом сообщили в краевом МВД.

По версии следствия, с марта по октябрь 2022 года владелец магазина «Ламинат Плюс» принимал заказы от покупателей на напольные покрытия, достоверно зная, что не может исполнить свои обязательства. Клиенты заключали договоры и оплачивали стройматериалы, однако продавец постоянно находил различные отговорки, чтобы не поставлять товар. Спустя некоторое время потерпевшие обратились в полицию.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении 29 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. В ходе расследования мужчина частично возместил ущерб, вернув клиентам более 1 миллиона рублей. Вскоре уголовное дело будет передано в суд. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.