В Красноярском крае прививку от гриппа поставили более 210 тысяч человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

На 21 сентября прививку от гриппа в Красноярском крае поставили более 210 тысяч человек. Из них почти 56 тысяч — дети. Об этом рассказал Дмитрий Горяев, глава регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что вакцинация стартовала еще в конце августа. В регионе есть два препарата. Первый – «Совигрипп». Эта вакцина предназначена для взрослых. Второй препарат – «Ультрикс Квадри», который подойдет для детей (с 6-месячного возраста), подростков и беременных.

Всего в Красноярском крае планируют привить от гриппа 1 миллион 300 тысяч жителей, в том числе 376 тысяч детей.

Врачи советуют не откладывать вакцинацию. В первую очередь в медучреждение должны обратиться люди, у которых, в случае заражения гриппом, есть риск развития тяжелых осложнений.

Это беременные. Люди, зараженные ВИЧ. Пациенты с болезнями и пороками развития сердца, дыхательной и центральной нервной системы, а также с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вакцинация от гриппа в Красноярском крае 2023: советы специалистов, запись, бесплатная прививка

Рассказываем, как пройдет вакцинация от гриппа в Красноярском крае 2023. (подробнее)