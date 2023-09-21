Фото: администрация Красноярска

В Ленинском районе Красноярска завершается реконструкция школы №47, которая находится на улице Песочная, 20. Об этом сообщает администрация города.

Школа №47 — одна из старейших школ правобережья краевой столицы. Здание построили в 1936 году на месте села Ладейки. В прошлом году началась масштабная реконструкция образовательного учреждения.

Фото: администрация Красноярска

Сейчас у обновленного здания готов каркас, вставлены окна, смонтирована кровля, работы на фасаде близки к завершению. Внутри школы идут отделочные и электромонтажные работы, благоустраивается пришкольная территория. Для маломобильных детей установили лифт в здании. Также учеников ждет новое футбольное поле с современным покрытием.

Фото: администрация Красноярска

Работы по реконструкции завершат к декабрю 2023 года. Затем объект должен будет пройти необходимые проверки.

Отметим, что также в этом году завершается реконструкция школы №21 на проспекте Свободный, а в следующем — школы №86 на улице им. Лизы Чайкиной.