В красноярском Татышев-парке появилась площадка для игры мини-гольф

Фото: социальные сети Татышев-парка

В красноярском Татышев-парке появилась площадка для игры в мини-гольф. Она находится на спортивной аллее, в западной части острова в пяти минутах ходьбы от вантового моста. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Уже в воскресенье, 24 сентября, на новом поле пройдут соревнования по фиджитал-мини-гольфу. За Кубок Татышев-парка поборются игроки Красноярской федерации гольфа и активные горожане.

Игрокам предстоит пройти 3 лунки в цифровом этапе, а также 9 лунок в физическом. Победит тот, кто сделает меньше всего ударов в двух этапах турнира.

В 11:00 стартует цифровой этап соревнований, в 12:30 игроки выйдут на поле. Итоги турнира и награждение победителей начнется в 14:00. С утра для новичков будут проходить мастер-классы по мини-гольфу.

Справка:

Фиджитал — это новый вид спорта, который соединяет в себе физическую и цифровую дисциплину. Участники турнира будут играть в мини-гольф не только на игровой консоли, но и на поле.