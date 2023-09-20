В Игарке самолету пришлось уйти на второй круг из-за человека на полосе

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В Игарке заходящему на посадку самолету пришлось уходить на второй круг. Инцидент на севере края произошел сегодня около 8 утра по местному времени: сообщается, что уходить на взлет экипажу скомандовал диспетчер из-за человека на ВПП.

Выход человека на взлетную полосу не был санкционированным, был ли он работником или посторонним – не сообщается. Самолет в итоге благополучно сел со второго раза через десять минут.

Отметим, что недавно в Игарке последовательно произошли сразу два ЧП с вертолетами Ми-8. Из-за технических неисправностей им пришлось вернуться на посадку. В происшествиях никто не пострадал.