По дороге в Красноярск пропал мужчина, страдающий потерей памяти

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярском крае пропал мужчина, страдающий потерей памяти. 42-летний Александр Болотов поехал в Красноярск из Канска: он еще 6 сентября сел в автобус на автовокзале, и больше близкие его не видели.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, лысый, страдает потерей памяти. Был одет в черную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки, имел с собой черную спортивную сумку.

Родные отмечают, что Александр не собирался оставаться в Красноярске. Конечной точкой маршрута был город Назарово, куда он планировал направиться из краевого центра.