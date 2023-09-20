Музей энергетики Красноярского края взял серебро на всероссийском конкурсе

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Напомним, что первые залы краевого Музея энергетики появились в 2020 году на территории Красноярской ТЭЦ-2, их посвятили истории развития энергетики Красноярского края. В 2021-2022 годах Сибирская генерирующая компания дополнила музей интерактивными экспозициями, взаимодействуя с которыми гости узнают о видах энергии, ее преобразованиях, производстве и использовании в повседневной жизни. Сегодня выставка занимает три зала: «Космос» — рассказывает о стихиях и понятии энергии в целом, законе ее сохранения и источниках. «Планета Земля» — демонстрирует то, как человечество научилось использовать энергию для своего блага. «Энергетика Красноярского края» — раскрывает процесс производства тепловой и электрической энергии. Работа по созданию этих экспозиций получила высокую оценку экспертного жюри — второе место среди корпоративных музеев России.

Музей энергетики — молодой проект. Однако всего за три с половиной года он принял около 4 тысяч гостей. По мнению Александра Ананьева, исполняющего обязанности министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, наш Музей энергетики — особенный:

- На многих крупных предприятиях созданы музеи. Но музей энергетики Красноярского края — явление уникальное. Здесь можно не только проследить всю историю краевой энергетики. Это еще и образовательное пространство, которое интересно не только детям, но и взрослым. Я поздравляю организаторов с заслуженной победой. Стать лауреатом национальной премии — дорогого стоит.

Дипломом Национальной премии второй степени также отмечен краевой образовательный проект «Кулибин» — совместный проект СГК и интерактивного музея науки «Ньютон парк». По сути, «Кулибин» — инженерно-техническая игра для школьников, которая помогает в развитии творческого и инженерного мышления, способствует профессиональной ориентации молодежи.

Наша справка:

Музей энергетики Красноярского края расположен на территории Красноярской ТЭЦ-2, но имеет отдельных вход.

Адрес: Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, стр. 1

Посетителей ждут каждый четверг в 15.00 по предварительной записи.