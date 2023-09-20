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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:45

Во всех автобусах Красноярска временно не работают банковские карты

Специалисты уже выясняют причины
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

20 сентября во всех автобусах Красноярска перестали работать банковские карты. Об этом предупреждает городской дептранс.

Технические сбои произошли на стороне банка. Пассажирам общественного транспорта рекомендуется иметь при себе наличные, либо транспортную или социальную карту.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего. Проблему должны устранить в ближайшее время, о восстановлении работы карт обещают сообщить дополнительно.

Обновлено (в 16:21): Специалисты устранили все неполадки.