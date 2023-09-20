Житель Железногорска отправился в колонию на 2 года за угрозы убийством соседке

Фото: Мария ЛЕНЦ

45-летний житель Железногорска отправился в колонию строгого режима на 2 года за угрозы убийством соседке. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Все произошло в конце февраля 2023 года. Тогда в дежурную часть позвонила женщина, которая жила в одном из общежитий закрытого города. Она рассказала, что сосед угрожал ей ножом. На место незамедлительно выехал ближайший наряд патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции выяснили, что в ходе конфликта сосед заявительницы приставил к ее горлу кухонный нож и угрожал убийством. В ситуацию вмешалась его сожительница. Страшных последствий удалось избежать.

Поводом для выяснения отношений стал неисправный замок на двери в общую квартиру. Злоумышленник решил, что в этой поломке виновата соседка. Он начал громко высказывать свои претензии. Позже словесный конфликт продолжился на кухне.

Стражи порядка обнаружили орудие преступления на полу, на шее женщины остались ссадины. Подозреваемый был задержан.

Было заведено и расследовано уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Приговор вступил в законную силу.