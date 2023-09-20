Жителя Норильска будут судить за экстремистские призывы в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска будут судить за призывы к экстремизму. Об этом рассказали в краевом УФСБ России.

Там отметили, что в запрещенной социальной сети мужчина писал экстремистские посты. Он разделял людей по национальному, религиозному и социально-профессиональному признакам.

Кроме того, норильчанин писал и о вооруженных силах РФ. Как отметили в УФСБ, она противоречила официальной позиции высшего военного и политического руководства страны.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Отмечается, что он во всем признался и начал сотрудничать со следствием.