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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:03

Жителя Норильска будут судить за экстремистские призывы в соцсетях

Сейчас мужчина находится в СИЗО
Виктор БОРОДИН
Виктор БОРОДИН
Жителя Норильска будут судить за экстремистские призывы в соцсетях

Жителя Норильска будут судить за экстремистские призывы в соцсетях

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска будут судить за призывы к экстремизму. Об этом рассказали в краевом УФСБ России.

Там отметили, что в запрещенной социальной сети мужчина писал экстремистские посты. Он разделял людей по национальному, религиозному и социально-профессиональному признакам.

Кроме того, норильчанин писал и о вооруженных силах РФ. Как отметили в УФСБ, она противоречила официальной позиции высшего военного и политического руководства страны.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Отмечается, что он во всем признался и начал сотрудничать со следствием.