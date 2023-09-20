В Красноярске снесли два павильона за незаконную реализацию алкоголя

Фото: администрация Красноярска

В Свердловском районе Красноярска снесли два павильона за незаконную продажу алкогольных напитков. Об этом сообщает администрация города.

Торговую точку на улице Краснопресненская, 38а собственник решил снести самостоятельно, а сооружение на Парашютной, 19а пришлось демонтировать принудительно. В итоге владелец должен возместить все затраты за снос своего объекта.

В мэрии добавили, что работу по выявлению и демонтажу павильонов, торгующих алкоголем, районная администрация проводит постоянно. Для этого проводятся совместные рейды с сотрудниками полиции. В 2022 году были снесены пять павильонов, а в 2021 году - 6 временных сооружений.

Напомним, что продавать алкоголь в нестационарных торговых точках запрещено по закону. Нарушителям грозит штраф — от 10 до 300 тысяч рублей.

- Обращений граждан, в которых содержатся жалобы на торговые точки, незаконно реализующие алкоголь, сейчас стало гораздо меньше. Но это не означает, что мы прекратили работу по их выявлению. Особое внимание уделяем адресам вблизи учебных заведений. Если жители замечают, что подобная торговля ведется нужно сообщать об этом как в администрацию района, так и в отделы полиции, - рассказывает Лилия Назмутдинова, руководитель администрации Свердловского района.

Сообщать о фактах незаконной реализации алкогольной продукции можно на горячую линию «Стоп, алкоголь» по круглосуточным телефонам: 8-908-012-15-71 (мессенджеры), 8-902-969-09-28 (телефонные звонки).