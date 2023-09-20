В Красноярске за драку с пассажиркой уволили кондуктора маршрута №30

Фото: ЧП Красноярск

За драку с пассажиркой в Красноярске уволили кондуктора тридцатого маршрута. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Видео инцидента появилось в социальных сетях накануне. Женщины не поделили место. Пассажирка якобы заняла кресло кондуктора. Они начали толкаться и взаимно оскорблять друг друга. После чего, конфликт перерос в драку.

На крики в салоне выбежал водитель автобуса. Он занял сторону своей коллеги. Оттащил от нее пассажирку и пригрозил, что если она не выйдет из салона, то автобус дальше не поедет. Другие пассажиры лезть в драку не стали.

Напомним, если экипаж автобуса ведет себя грубо, то можно обратиться с жалобой в департамент транспорта. Номер телефона – 256-84-04. Электронная почта - trans@admkrsk.ru.