На улицы Красноярска вывели дополнительные наряды ГИБДД

Фото: ИВАНОВА Диана

20 сентября с самого утра на улицы Красноярска были выведены дополнительные наряды ГИБДД. Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Единый день безопасности дорожного движения». Об этом сообщили дорожные полицейские в социальных сетях.

Сейчас места несения службы госавтоинспекторов приближены к нерегулируемым пешеходным переходам и образовательным учреждениям. Инспекторы ДПС напоминают автомобилистам краевой столицы правила дорожного движения, а пешеходы получают рекомендации по использованию на одежде световозвращающих элементов. Световой день в нашем регионе становится все короче, поэтому такая мера не будет лишней.