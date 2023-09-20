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НовостиОбщество20 сентября 2023 5:57

На улицы Красноярска вывели дополнительные наряды ГИБДД

Красноярские госавтоинспекторы с самого утра несут службу вблизи пешеходных переходов
Вячеслав КУИМОВ

Фото: ИВАНОВА Диана

20 сентября с самого утра на улицы Красноярска были выведены дополнительные наряды ГИБДД. Сегодня проводится профилактическое мероприятие «Единый день безопасности дорожного движения». Об этом сообщили дорожные полицейские в социальных сетях.

Сейчас места несения службы госавтоинспекторов приближены к нерегулируемым пешеходным переходам и образовательным учреждениям. Инспекторы ДПС напоминают автомобилистам краевой столицы правила дорожного движения, а пешеходы получают рекомендации по использованию на одежде световозвращающих элементов. Световой день в нашем регионе становится все короче, поэтому такая мера не будет лишней.