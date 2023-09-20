В Красноярске с опережением начался последний этап ремонта дороги на Элиту

Фото: пресс-служба КрУдор

В Красноярске с опережением начался последний этап реконструкции дороги на Элиту. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог по региону. Сейчас дорожникам предстоит отремонтировать участок с 3,5 по 6,5 км.

Подрядчики уже начали расчистку полосы отвода для устройства земполотна. В планах расширение до 4-х полос, обустроить переходно-скоростные направления для выезда автомобилей, создать разворотные съезды, установить барьерное ограждение, освещение.

Продолжается ремонт на участке с 0,6 по 3,5 км трассы, в районе пересечения автодорог Красноярск – Элита и Минино – Бугачево. Специалисты укладывают асфальтобетонное покрытие, построят шесть разворотных петель, по которым можно будет поворачивать налево без пересечения встречных потоков. Кроме того, вдоль трассы проложат пешеходные дорожки.