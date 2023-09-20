Для БСМП Красноярска купили аппарат УЗИ за 12 млн рублей

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Для красноярского БСМП приобрели аппарат УЗИ за 12 млн рублей. Как сообщают в минздраве, новую технику купили в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Для больницы такой аппарат экспертного класса далеко не первый, но очень нужный. Он позволит существенно ускорить рабочие процессы, увеличить число пациентов, которым можно помочь.

Новая система оснащена современными инструментами количественного анализа, тремя мультичастотными датчиками, высокочувствительным доплером, имеет понятный пользовательский интерфейс. Все это в совокупности с высоким качеством изображения позволяет проводить диагностику при заболеваниях сердца, аорты, сосудов шеи, артерий, вен верхних и нижних конечностей. Оборудование позволяет проводит нагрузочную стресс – ЭХО-КГ, чреспищеводную ЭХО - КГ.