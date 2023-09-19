Красноярский инклюзивный сквер «Светлый» признан одним из лучших в мире

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Красноярский сквер «Светлый» признан одним из лучших в мире проектов инклюзивного общественного пространства. Об этом в своем тг-канале сообщает Владислав Логинов, глава города.

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Общественное пространство расположено в Свердловском районе краевой столицы. Скверу присудили премию Гуанчжоу, которая вручается за инновации, направленные на улучшение качества жизни горожан. Отметим, что в конкурсе участвовали 193 города из 54 стран.

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Мэрия планирует и дальше расширять функции сквера: создать игровую зону для детей с аутизмом, а также начать организовывать тренировки клуба владельцев собак-проводников.

- Это уникальное место, которое позволяет незрячим жителям почувствовать мир во всем его разнообразии. Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого сквера, особенно - проектировщику Алене Парфеновой, всем горожанам, кто наполняет «Светлый» жизнью и общением, - добавил Логинов.