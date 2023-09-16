В Хакасии пьяная женщина порезала сожителя, который запретил ей идти за выпивкой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии будут судить женщину, которая порезала своего теперь уже бывшего сожителя. Инцидент произошел в июне, когда 32-летняя любительница горячительного вернулась домой пьяной. У женщины, судя по всему, включилось «настроение вечеринка», поскольку та рвалась в магазин за добавкой, но с этими планами был категорически не согласен ее молодой человек.

Сожитель запретил подруге идти в магазин за добавкой, и отпустил вдогонку несколько резких высказываний. У пары вспыхнула ссора, женщина достала кухонный нож и воткнула его в живот своего благоверного, пока тот, отвернувшись, курил.

– Враз отрезвев, женщина сама вызвала скорую помощь. После этого сожительство прекратилось и началось следствие по уголовному делу, возбужденному за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, – добавили в полиции.

Сейчас расследование уже завершилось. Дело получило обвинительное заключение, женщина дожидается суда.