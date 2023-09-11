Под Шарыпово разыскивают двух малолетних детей, которые ушли из дома

Фото: МВД по Красноярскому краю

В районе Шарыпово полиция и волонтеры ищут двух детей, которые ушли из дома. 7-летний Александр и 9-летний Ярослав сегодня вечером ушли из дома в поселке Дубинино. По словам матери детей, они направились в школу за забытым рюкзаком, но в итоге так и не вернулись назад.

Оба мальчика ростом 140-150 сантиметров, были одеты в черные спортивные костюмы и темные кроссовки.

– Если вы обладаете информацией о местонахождении мальчиков, просьба сообщить по телефонам: +79232704907, 89232962279, 8 (39153) 65-7-01, – добавили в полиции.

Обновлено: братьев нашли недалеко от музыкальной школы в Дубинино.