Красноярцев просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следственные органы просят помочь в поиске жителя Красноярска. Он пропал еще весной 2023 года.

В производстве следственного отдела по Советскому району находится уголовное дело по факту исчезновения Цыбикдоржиева Дениса Александровича, 27.05.1981 года рождения.

По данным следствия, 6 мая около 22:50 мужчина вышел с автостоянки, расположенной возле дома на улице 40 лет Победы, 28, а затем ушел в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.

На левом предплечье у разыскиваемого имеется цветная татуировка в виде Бурятского символа.

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Если вы узнали мужчину с фотографии, то позвоните по телефону 8 (391) 227–06–45 или 102. Анонимность гарантируется.