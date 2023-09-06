В Красноярском крае задержали группу наркоторговцев

Скриншот: видео УФСБ России по Красноярскому краю

В Красноярском крае сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали группу наркоторговцев. Преступники планировали сбыть запрещенные вещества растительного происхождения в крупном размере.

Было установлено, что лидер группы, состоящей из трех человек, организовал межрегиональный канал поставки и сбыта наркотиков на территории Сибири. Все члены банды выступали в качестве курьеров-перевозчиков.

Их противоправная деятельность была пресечена в августе 2023 года. В этот момент они занимались транспортировкой наркотического средства. При обыске у задержанных обнаружено и изъято более 2 кг гашиша.

Следственным отделом МВД в отношении подозреваемых заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.