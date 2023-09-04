В Красноярском крае запретят фотографировать военные учения с техникой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с завтрашнего дня начнутся военные учения. Они пройдут с 5 по 8 сентября в районе поселков Глядень и Красная Сопка в Назаровском районе. Несмотря на то, что солдаты будут использовать холостые патроны, на учениях будет задействована военная техника, в том числе вертолеты.

– Военные отработают несколько возможных сценариев: проникновение злоумышленников в воинские части или атака беспилотников, – рассказали в районной администрации.

При этом снимать учения гражданским лицам будет запрещено. Правоохранители будут задерживать тех, кто попытается сфотографировать солдат или поговорить с ними.