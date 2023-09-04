В Красноярске хотят за 22 млн поискать свободные места для могил на Бадалыке

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В Красноярске планируют провести инвентаризацию Бадалыкского кладбища за 22,4 млн рублей. Подрядчику будет необходимо продолжить работу, начатую в прошлом году – тогда ООО «Красноярский крематорий» обследовал 45 % кладбища и проинвентаризировал 113 329 могил. Тогда же специалисты смогли отыскать свободные участки для еще 530 захоронений.

Сейчас власти ищут подрядчика, который продолжит перепись кладбища осенью и затем весной. Работы на Бадалыке планируется закончить к ноябрю следующего года: после этого, вероятно, на погосте отыщутся еще несколько сотен мест для новых могил.

Помимо поиска свободного места, власти также хотят создать базу данных обо всех захоронениях, в том числе воинских и ветеранских, составить актуальную карту кладбища. После завершения инвентаризации электронная база всех десяти красноярских кладбищ будет опубликована в сети.