В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей

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Как отметили в ВТБ, результат августа «обогнал» также пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По данным аналитиков, рекорд отметили и в самом банке: в этом месяце ипотеку получили около 35,3 тысячи клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля.

Основная доля выдач пришлась на стандартные программы, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье. В августе их доля в общем объеме продаж составила 52%. Средний размер одного кредита достиг 5 млн рублей, более чем на 6% сократившись с начала года. Всего по итогам восьми месяцев текущего года ипотеку в кредитной организации оформили 170 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 855 млрд рублей, что на 44% больше результата за аналогичный период 2022 года и на 24% - рекордного 2021 года.

«Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам. Только в нашем банке интерес к жилищным кредитам перед изменением условий подскочил сразу на 40%. Клиенты поспешили зафиксировать «старые» условия, которые позволят им получить приемлемый ежемесячный платеж», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.