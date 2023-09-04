В Красноярском крае детдомовец украл ружье и решил уйти в лес

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отыскали воспитанника детского дома, который украл оружие и ушел с ним в лес. 17-летний подросток сбежал из Бородино и несколько недель скитался, пока его не передал правоохранителям мужчина, у которого парень нашел приют. Теперь подростку грозят серьезные проблемы с законом из-за кражи ружья и боеприпасов.

История началась еще в конце июня, когда подросток вместе с приятелем и 30-летним дворником детдома распивал спиртное в доме у мужчины. Дворник похвастался отцовским сейфом, в котором лежали охотничьи ружья, и дал детдомовцам ключи от квартиры, чтобы те могли приходить в любое время.

На следующий же день один из парней решил украсть оружие: он ушел из учреждения якобы чтобы покормить животных, а на деле направился домой к новому знакомому, вскрыл сейф и забрал оттуда МР-27, карабин «Лось» и сотню патронов. Вооружившись и переодевшись он покинул чужой дом через окно и отправился в лес.

Как позже рассказывал подросток, в тот момент он ни о чем не думал, а украл ружья «потому что захотелось». Осознание вместе с испугом начало приходить к нему, когда парень пробирался по лесу. Детдомовец начал постепенно избавляться от арсенала, скидывая патроны и оружие – например, карабин он подбросил на участок к незнакомому мужчине, а ружье оставил на заправке.

Парень скитался в районе Бородино и Заозерного еще несколько дней, прежде чем поймал попутку и напросился к незнакомому мужчине работать и жить. Тот предоставил подростку еду и ночлег, но спустя две недели увидел полицейскую ориентировку на своего протеже и отвез парня в отдел.

На подростка завели уголовное дело по статьям о хищении имущества, хищении оружия и боеприпасов, а также незаконном ношении оружия. Несовершеннолетнему детдомовцу грозит до 7 лет лишения свободы. Это, к слову, не первое его преступление – ранее подростка уже ставили на учет за грабеж и кражу вещей у опекуна.

Районная прокуратура также решила наказать детдом. По представлению прокурора два воспитателя понесли дисциплинарную ответственность, а дворник, который распивал спиртное с подопечными и хвастался перед ними отцовским оружием, уволился.