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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 12:47

В Туве родителей маленького ребенка накажут за случайно съеденную им марганцовку

Маленький мальчик решил попробовать вещество на вкус, пока родители отлучились, и заработал отравление
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве в Тоджинскую центральную районную больницу поступил маленький ребенок 2021 года с отравлением. Мальчику диагностировали «токсическое действие марганца» – врачи сразу вызвали полицию, и родителям ребенка пришлось объясняться с правоохранителями.

Как рассказала мать мальчика, накануне вечером она отлучилась постирать вещи, а вернувшись в дом, обнаружила у него следы марганцовки на руках и лице. Выяснилось, что малыш достал полиэтиленовый пакет с марганцовкой из комода и надкусил его.

Родители немедленно отвезли ребенка в больницу и серьезных последствий для сына удалось избежать. Однако на них все равно составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Едва ли их лишат прав на ребенка, однако могут наказать небольшим штрафом.