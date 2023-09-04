В Туве родителей маленького ребенка накажут за случайно съеденную им марганцовку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве в Тоджинскую центральную районную больницу поступил маленький ребенок 2021 года с отравлением. Мальчику диагностировали «токсическое действие марганца» – врачи сразу вызвали полицию, и родителям ребенка пришлось объясняться с правоохранителями.

Как рассказала мать мальчика, накануне вечером она отлучилась постирать вещи, а вернувшись в дом, обнаружила у него следы марганцовки на руках и лице. Выяснилось, что малыш достал полиэтиленовый пакет с марганцовкой из комода и надкусил его.

Родители немедленно отвезли ребенка в больницу и серьезных последствий для сына удалось избежать. Однако на них все равно составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Едва ли их лишат прав на ребенка, однако могут наказать небольшим штрафом.