На двух железнодорожных переездах в Березовском районе ограничат движение

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4 сентября на двух железнодорожных переездах в Березовском районе Красноярского края ограничат движение автомобильного транспорта. Об этом сообщили в КрасЖД.

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ на путях. Движение будет ограничено с 21:30 4 сентября до 21:30 5 сентября через переезды, расположенные в поселках Зыково и Маганск. Проезд организуют по одной полосе в реверсивном режиме, однако возможны непродолжительные закрытия из-за необходимости пропуска ремонтной техники.

Железнодорожники организуют временный настил для транспорта экстренных служб (полиция, скорая помощь, пожарные и т.д.). Отмечается, что все ограничения были согласованы с администрацией района, госавтоинспекцией и КРУДОРом.

Красноярская железная дорога просит водителей учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.