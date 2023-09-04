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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:25

В селе Боготол открылся новый культурно-досуговый центр

В новом Доме культуры будут работать 15 коллективов, кружков и любительских объединений
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

В селе Боготол Красноярского края открылся новый культурно-досуговый центр. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В здании будут работать 15 коллективов, любительских объединений и кружков. Дом культуры оснастили современны оборудованием, мебелью и специальными приспособлениями для маломобильных гостей. Для проведения мероприятий есть зрительный зал на 100 мест, а также гримерная, гардероб и фойе.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

- Значение Дома культуры для села сложно переоценить. Это место для отдыха, общения, творческого развития, для возрождения и сохранения наших традиций, – отметил Аркадий Зинов, и.о. министра культуры края.

Фото: тг-канал Аркадия Зинова

Фото: тг-канал Аркадия Зинова