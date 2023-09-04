В Красноярске в микрорайоне Солнечный началось строительство Центра спортивных единоборств

В Солнечном большая потребность в современных социальных объектах спортивной инфраструктуры. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске в микрорайоне Солнечный началось строительство нового спортивного объекта – Центра единоборств. В Солнечном большая потребность в современных социальных объектах спортивной инфраструктуры. Создавать эти условия – задача, которую ставит руководитель региона Михаил Котюков. В этом направлении администрация города объединяет усилия инвесторов и крупных предприятий.

Компания РУСАЛ реализует масштабную программу по поддержке и развитию спорта и спортивных единоборств, а также продвижению здорового образа жизни в городах России и строит Центры спортивных единоборств. Так, три таких объекта уже работают в Братске, Саяногорске и Тайшете. Еще семь объектов, в том числе в Красноярске, Дивногорске и Ачинске – на этапе строительства.

В рамках соглашения с администрацией Красноярска компания берет на себя финансирование и контроль проектных и капитальных работ, строительство и комплектацию будущего объекта, устройство сетей. Администрация, в свою очередь, – обеспечение всех процессов, связанных со строительством, благоустройством и озеленением территории, а также дальнейшей эксплуатацией сооружения.

- Это здорово, что в микрорайоне Солнечный развивается спортивная сфера, появляются новые объекты. У района непростая логистика, центры различных видов спорта находятся в других частях города, и жителям не очень удобно возить туда детей, - говорит глава города Владислав Логинов. – Здесь, на улице Славы формируется спортивный кластер - есть муниципальный спортивный комплекс «Солнечный», строятся бассейн и Центр единоборств. Кроме того, уже есть идея на муниципальной территории со временем построить и открытую спортивную площадку.

Работы на площадке будущего Центра уже начались Фото: Светлана ЮДИНА

Кстати, жителям Солнечного предлагают самим решить, какие именно секции будут располагаться в новом Центре - по классической, греко-римской борьбе, по боксу, дзюдо, каратэ. После строительства объект будет передан в «Красспорт» и станет муниципальным учреждением.

По мнению заместителя директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ Дмитрия Дмитриева, строительство подобных объектов важно, потому что это будущее наших детей: «Центр спортивных единоборств позволит большому количеству детей приходить сюда и заниматься спортом. Ребятишки вырастут здоровыми и крепкими, а это и есть основная цель нового спортивного учреждения. Проект планируется реализовать в течение года, затем будет формирование секций, набор тренеров и детей».

Площадь комплекса составит порядка 1300 кв. метров, там будут размещены два зала для тренировок и соревнований, раздевалки, душевые, тренерские помещения, зоны отдыха и медпункт. Тренировочные залы оборудуют силовыми тренажерами, канатами, штангами, гантелями и другим спортивным инвентарем. Ежедневно центр сможет принимать до 400 человек.

- Проект очень значим для жителей микрорайона, - считает Людмила Ильиных, председатель общественного совета микрорайона Солнечный. - Мы в общественном совете неоднократно получали запросы от жителей о нехватке спортивных секций, о необходимости организации дополнительного спортивного образования детей. Мы рады, что компания РУСАЛ начала возводить такой нужный и важный объект. Я сама мама троих детей и уверена, что родители вместе со своими детьми смогут выбрать здесь подходящую секцию для занятий спортом.