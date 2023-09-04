Фото: тг-канал «ЧП Лесосибирск»

2 сентября в Лесосибирске семейная пара устроила драку на глазах у своих детей. На видео, опубликованное в социальных сетях и тг-каналах, обратила внимание полиция.

Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, все произошло во дворе жилого дома на улице Матросова. Стражи порядка выяснили, что 33-летний мужчина и 27-летняя женщина проживают в Северном микрорайоне города. Они воспитывают троих несовершеннолетних детей. Ранее в поле зрения сотрудников ОВД семья не попадала.

Причиной конфликта, по словам жены, стало пристрастие мужа к алкоголю. Инспекторами по делам несовершеннолетних в отношении родителей составлено два протокола за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.