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НовостиОбщество4 сентября 2023 6:21

Сотруднику Красноярского цементного завода вручен нагрудный знак «Почетный донор России»

Начальник смены железнодорожного цеха ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Максим Губанов награжден нагрудным знаком «Почетный донор России». На счету Максима Владимировича – 42 донации.

Торжественное награждение прошло в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова. Награду представителю цементного завода вручил заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови № 1 Александр Полеес. Помимо Максима Губанова нагрудные знаки получили еще 59 жителей Красноярского края.

Впервые М.В. Губанов стал донором в 1992 году во время службы в армии. Регулярно сдавать кровь начал десять лет назад. Выяснилось, что у Максима Владимировича – высокий уровень тромбоцитов в крови, его стали приглашать специально сдавать этот востребованный компонент крови. Тромбоциты жизненно необходимы и незаменимы в лечении больных с нарушениями свертывания крови (онкология, болезни системы крови), при массовой кровопотере.

«Мне периодически звонят из центра крови и говорят, что мои тромбоциты нужны адресно, – и я не могу отказать, спешу на помощь. Я понимаю, что реально могу кого-то спасти. Для меня это много значит», – говорит Максим Губанов.

Максим Владимирович сделал уже 25 таких донаций, его тромбоциты помогли 25 конкретным людям – мужчинам и женщинам, которые, как он надеется, живут сейчас полноценной жизнью, занимаются любимым делом, растят детей.

«Донорство – благородная и добрая миссия, очень важная для тех, кто по медицинским показаниям нуждается в крови или ее компонентах. Сотрудники Красноярского цементного завода всегда активно принимают участие в акциях «День донора», сдают кровь самостоятельно. Не перестаю восхищаться нашими волонтерами, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

На сегодняшний день в коллективе предприятия трудятся два человека, имеющих звание «Почетный донор России».

Фото предоставлено компанией

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