Сотруднику Красноярского цементного завода вручен нагрудный знак «Почетный донор России»

Торжественное награждение прошло в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова. Награду представителю цементного завода вручил заместитель главного врача Красноярского краевого центра крови № 1 Александр Полеес. Помимо Максима Губанова нагрудные знаки получили еще 59 жителей Красноярского края.

Впервые М.В. Губанов стал донором в 1992 году во время службы в армии. Регулярно сдавать кровь начал десять лет назад. Выяснилось, что у Максима Владимировича – высокий уровень тромбоцитов в крови, его стали приглашать специально сдавать этот востребованный компонент крови. Тромбоциты жизненно необходимы и незаменимы в лечении больных с нарушениями свертывания крови (онкология, болезни системы крови), при массовой кровопотере.

«Мне периодически звонят из центра крови и говорят, что мои тромбоциты нужны адресно, – и я не могу отказать, спешу на помощь. Я понимаю, что реально могу кого-то спасти. Для меня это много значит», – говорит Максим Губанов.

Максим Владимирович сделал уже 25 таких донаций, его тромбоциты помогли 25 конкретным людям – мужчинам и женщинам, которые, как он надеется, живут сейчас полноценной жизнью, занимаются любимым делом, растят детей.

«Донорство – благородная и добрая миссия, очень важная для тех, кто по медицинским показаниям нуждается в крови или ее компонентах. Сотрудники Красноярского цементного завода всегда активно принимают участие в акциях «День донора», сдают кровь самостоятельно. Не перестаю восхищаться нашими волонтерами, – отмечает управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Дмитрий Киреев.

На сегодняшний день в коллективе предприятия трудятся два человека, имеющих звание «Почетный донор России».

Фото предоставлено компанией

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