В Ачинске мужчина поджег квартиру родственника

Фото: МВД по Красноярскому краю

3 сентября житель Ачинска поджег квартиру родственника, когда тот уехал копать картошку. Об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.

Вечером в дежурную часть поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажке. Экипаж ППС установил, что к происшествию причастен неоднократно судимый за кражи 4-летний мужчина.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Злоумышленник проживал в этом доме на протяжении нескольких лет, но накануне между собственником и мужчиной произошел конфликт. Подозреваемый не хотел съезжать из квартиры.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Следственным отделом заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы.