В Красноярском крае мужчина ранил приятеля «стреляющей авторучкой»

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярском крае будут судить мужчину, который ранил приятеля «стреляющей авторучкой». Об этом сообщает региональная прокуратура.

63-летний житель села Раздолинск Мотыгинского района в 2018 году получил подарок – ручку-пистолет с 31 патроном. Мирно лежала в шкафу она до 21 июня 2023 года, когда в гости к мужчине пришли гости. Во время застолья один из них начал вести себя агрессивно. Тогда хозяин дома решил утихомирить дебошира, выстрелив из этой ручки ему в ногу.

Пострадавший мужчина пришел к врачу, который достал у него из бедра фрагмент пули. «Ручку» у владельца изъяли, а экспертиза показала, что это гладкоствольный однозарядный пистолет.

Прокурор уже утвердил сельчанину обвинение по двум статьям «незаконное хранение оружия и боеприпасов» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 5 лет колонии.