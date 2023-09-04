Котюков побывал в районах Красноярска с нехваткой школ

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Врио губернатора края Михаил Котюков и мэр Красноярска Владислав Логинов побывал в районах региональной столицы, где не хватает школ. Об этом Котюков сообщил в своем тг-канале.

Чиновники осмотрели участки в ЖК «Мичуринский», «Тихих зорях», «Слободе весны» и «Покровском». Котюков поясняет, что в этих районах школы должны были возводиться вместе с жильем, но сделано этого не было.

Сейчас идет процесс подбора свободных участков под строительство школ.

- Приступаем к проектированию, чтобы учебные заведения могли открыться в ближайшей перспективе. Поручил уделить особое внимание организации удобных для учеников и родителей подходов и подъездов к школам, - написал Котюков в своем тг-канале.