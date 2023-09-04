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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 2:24

В Железногорске 16-летний подросток сломал ногу и застрял в лесу

В Красноярском крае 16-летний юноша сломал ногу в лесу. На помощь выехали спасатели, медики и полиция
Вячеслав КУИМОВ
Фото: ФГКУ «‎Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»‎

Фото: ФГКУ «‎Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»‎

Вечером 2 сентября в Железногорске Красноярского края 16-летний юноша сломал ногу в лесу. На помощь выехали спасатели, медики и полиция. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Молодого человека обнаружили в районе улицы Восточной. Подросток смог самостоятельно позвонить в полицию и сообщить о своей беде. Свою геолокацию он отравил через мессенджер.

Фото: ФГКУ «‎Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»‎

Фото: ФГКУ «‎Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»‎

Пожарные-спасатели перенесли его на носилках и передали медикам. Пострадавшего увезли в больницу.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.