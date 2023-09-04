В России растет посещаемость стриминговых платформ

Посетителям нравится смотреть оригинальный и эксклюзивный видеоконтент в режиме реального времени. Фото предоставлено компанией

В России сегмент стриминга переживает бурный рост — в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в полтора раза. Посетителям нравится смотреть оригинальный и эксклюзивный видеоконтент в режиме реального времени.

Теперь на этом рынке конкуренцию Twitch составляют китайский Trovo и новичок — российский VK Play. При этом финансово поддерживают стримеров в основном миллениалы (25-35 лет) — они составляют почти половину всей аудитории донатных сервисов, выяснили эксперты МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Наиболее востребованной платформой для стримеров все еще остается Twitch. За год его российская аудитория выросла на четверть, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за прошедший год.

Замыкает тройку лидеров VK Play — сервис, запущенный только в апреле 2022 года, уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга.

Основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров к миллениалам. Если в 2022 году абоненты 17-25 лет составляли почти половину от всех посещений, то теперь их доля немного сократилась. А на первое место вырвались миллениалы. Третий значимый сегмент для стриминга — абоненты в возрасте 35-45 лет, их доля составляет на сегодня около 8%.

Миллениалы также чаще других финансово поддерживают любимых стримеров — именно они составляют сегодня половину аудитории донатных сервисов.