В Красноярске 4 сентября ожидается до +25 градусов

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске 4 сентября потеплеет до +25 градусов, после чего придет похолодание. Прогноз составил Гидрометцентр.

В понедельник днем воздух прогреется до +25 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью похолодает до +12 градусов. Довольно тепло будет и во вторник – до +21 градуса днем и до +11 ночью. Но пройдет небольшой дождь.

Затем начнет холодать. Оставшаяся часть недели будет пасмурной и дождливой с постепенным понижением температуры. В среду +18 днем, +8 ночью. В четверг +17 градусов днем, +8 ночью. А в пятницу +15 градусов днем и +7 ночью.