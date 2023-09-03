Жительница Красноярска спасла родную мать от мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска спасла родную мать от мошенников. Буквально в последний момент. В пресс-службе полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. В конце августа 60-летней женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Разводили ее по классической схеме «на вас оформляют кредит». И якобы нужно опередить мошенников – самой оформить этот самый кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Речь шла о 300 тысячах рублей. Перепуганная женщина побежала в банк и успела оформить кредит на сумму 180 тысяч рублей и кредитную карту на 140 тысяч. Сняв со счетов деньги, она уже готова была перевести их мошенникам, но пока не знала, как это делать. И спросила у дочери по телефону, как положить крупную сумму через банкомат. Дочь отреагировала: «ну-ка, поподробнее, что за деньги, какой банкомат?» А потом убедила мать, что это обман.

В итоге пенсионерка вернула деньги назад в банк, а затем пошла в полицию и написала заявление. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество».