В Красноярске пропала не говорящая по-русски девушка

В Красноярске пропала 21-летняя девушка. Ее зовут Абдуллаева Мадинабону Юсуфжон Кызы. Как стало известно из ориентировки, которую составили волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск», девушка накануне, 2 сентября, ушла из дома по адресу: Красноярск, улица Петра Подзолкова, дом 5. И не вернулась, связи с ней нет.

Нужна помощь в поисках, возможно, кто-то видел девушку. Она невысокого роста – всего 155 сантиметров, худощавая, с карими глазами и светло-русыми волосами (волосы возможно крашеные). И еще – она не говорит по-русски.

Когда Мадина вышла из дома, на ней был белый в мелкий цветочек платок, салатовое национальное платье длиной до колен, черная куртка, салатовые национальные штаны, черные босоножки. В руках – черная дамская сумка, многочисленные пакеты с вещами, документы.

Куда звонить в случае, если появилась информация о девушке:

- 8 (391) 227-44-55 - дежурная часть отдела полиции № 4

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб

- 8-950-99-66-066 волонтеры (круглосуточно).