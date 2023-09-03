В Красноярском крае за сутки спасли пятерых человек

В Красноярском крае за сутки спасли пять человек. Фото: Служба спасения края

В Красноярском крае специалисты КГКУ «Спасатель» вызволили из беды пятерых человек. Сначала на автодороге Шарыпово - Ужур в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. 68-летний водитель, к счастью, остался жив, но выбраться из покореженной машины не смог. Спасатели разрезали корпус автомобиля, вызволили мужчину и передали его медикам.

Спасателями Шушенской поисково-спасательной станции найдена 52-летняя женщина. Она потерялась в лесном массиве в районе железнодорожной станции Коныгино Минусинского района. С ней все в порядке.

В национальном парке «Красноярские Столбы» 14-летний мальчик поднялся на Первый столб и не мог самостоятельно спуститься. Спасатели спустили подростка вниз и передали родителям. Кроме этого, спасатели оказали помощь еще двум посетителям нацпарка, которые получили травму ног во время покорения горных вершин.

И еще информация: в Минусинском районе спасатели ищут трех грибников-ягодников, которые заблудились 2 сентября в лесу между поселками Тигрицкое и Восточное.